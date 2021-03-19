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Ekonomi Şırnak’ta ticaret bu ihaleyle hareketlenecek
Ekonomi

Şırnak’ta ticaret bu ihaleyle hareketlenecek

Şırnak Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendine ait olan kuyumcu, eczane, GSM, beyaz eşya, oyuncak ve hediyelik eşya, kozmetik ile kafeterya olarak kullanılacak muhtelif dükkanlarını kiralığa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 13:33:00 -
Şırnak’ta ticaret bu ihaleyle hareketlenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan bir ilana göre mülkiyeti Şırnak Belediyesi’ne ait olan Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi Belediye Hizmet Binası önünde bulunan dükkanlar açık arttırma usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilecek.

 Kira İhalesi 01/04/2021 Perşembe günü saat 14.00’da başlayarak 15’er dakika ara ile Şırnak Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı  salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler, ihaleye ilişkin taşınmazların kira şartnamesini Şırnak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 250 TL ücreti mukabilinde satın alabilirler.

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