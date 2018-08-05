Şırnak'ta teröristlere ait roketatar ve mühimmat ele geçirildi
Şırnak Beytüşşebap'ta terör operasyonunda teröristlere ait roketatar ve mühimmat ele geçirildi.05 Ağustos 2018 Pazar 09:16
Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıcak köyü bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında bölgede arama yapan ekipler, çuvallar içerisinde taşların arasına gizlenmiş bir RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 sevk fişeği ve 9 el bombası ele geçirdi.
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