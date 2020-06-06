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Aktüel

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:10:12 -
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde şehir ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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