Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
İdil ilçesi Çukurlu Köyü kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.25 Eylül 2018 Salı 18:28
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Komutanlığı tarafından İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında devam eden operasyonda, 1 adet RPG-11 roketatar, 120 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
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