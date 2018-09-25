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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

İdil ilçesi Çukurlu Köyü kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

25 Eylül 2018 Salı 18:28
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Komutanlığı tarafından İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında devam eden operasyonda, 1 adet RPG-11 roketatar, 120 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet pil bloğu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:28
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