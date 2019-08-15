0553 313 94 23

Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheli yakalandı

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alıp saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
  1. 21 gözaltı
  2. operasyon
  3. PKK/KCK
  4. Şırnak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan şoke eden açıklama!
    1. Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan..
    2. Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
    3. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    4. Turgut Özal Tabiat Parkını bayramda 72..
    5. Tekirdağ'da nakliyesi için anlaştı,..
    6. Tatil için yeni bir alternatif
    7. Siz, siz olun bu gıdaları açken..
    8. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    9. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    10. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    11. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    12. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    13. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    14. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    15. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    16. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    17. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    18. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    19. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    20. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    21. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    22. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    23. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    24. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    25. Bursa’da gazimizi darp eden..
    26. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    27. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    28. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    29. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    30. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu