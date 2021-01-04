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Aktüel Şırnak'ta terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:56:56 -
Şırnak'ta terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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