  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:29:58 -
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 2'si tutuklandı, 20'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan
Gündem

Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan

Türkiye’nin kardeş ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanılığı seçimlerinin il turunda kazanan..
Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama
Gündem

Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu. İkinci tur..
12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay