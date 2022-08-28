Şırnak'ta taciz iddiası sonrası linç girişimi!

Şırnak Silopi'de akşam saatlerinde Sanat Sokağı’nda R.S. (19) adlı genç kız, İ.Ç. (34) adlı şahsın kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs darbedildi

Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.’yi darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İ.Ç.’yi kalabalığın elinden alan ekip, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı.

Akrabalar ortalığı savaş alanına çevirdi

İHA'nın haberine göre, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, genç kızın ailesi ve akrabalarının da olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Polis ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.