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Yerel Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü
Yerel

Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:07:00 -
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı yakınında seyir halindeki tıra henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan tır sürücüsü Aras Nayci, sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nayci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

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