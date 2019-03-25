Şırnak'ta otomobil sele kapıldı,2 kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ın Cizre ilçesinde sele kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Şırnak'a atanan imam Mustafa Yavuz'un kullandığı plakası henüz bilinmeyen otomobil, Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz'un cesedi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 400 metre uzakta bulundu. Cesetler, Cizre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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