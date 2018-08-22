Şırnak'ta öldürülen teröristler bakın kim çıktı
Geçtiğimiz gün Şırnak Kaval Dağı bölgesinde öldürülen 2 teröristin PKK'nın sözde Botan saha sorumluları olduğu öğrenildi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:34
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen iki teröristin, PKK'nın sözde saha sorumluları oldukları tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde "Botan saha sorumlusu", "Brüsk Cizre" kod adlı Yusuf Sungur ile yardımcısı "Eşref Batü" kod adlı Serbest Gün olduğu belirlendi.
Teröristlerin, PKK'ya 10 yıl önce Şırnak'tan katıldıkları öğrenildi.
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