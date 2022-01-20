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Eğitim Şırnak'ta okullar tatil edildi!
Eğitim

Şırnak'ta okullar tatil edildi!

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 17:28:00 -
Şırnak'ta okullar tatil edildi!

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 21 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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