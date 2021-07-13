Şırnak'ta okul bahçelerine elektrik trafoları yerleştirilmesine tepki

Şırnak merkez ve ilçelerinde DEDAŞ tarafından okul bahçelerine konulan trafoların tehlikeli olduğunu ve genelgeye aykırı talimatla yapıldığını belirten Şırnak Memur-Sen Şube Başkanı Abdullah ÇATI, “Şırnak DEDAŞ elektrik şirketi tarafından okullarımızın bahçesine trafolar konuluyor. Trafoların konulduğu okullarımızın tamamında okul müdürlerimizden herhangi bir izin onayı alınmadan DEDAŞ bir gecede gelip duvarı yıkıyor, trafo zeminini yapıyor, bir gecede getirip trafolarını yerleştiriyorlar. Bu konuda bizler Şırnak genelinde DEDAŞ'ın elektrik kablolarını yer altına almasını önemsiyoruz, bu hizmetin yapılmasına karşı değiliz ama okul bahçelerimizin DEDAŞ tarafından işgal edilmesini de kabul etmiyoruz. Okul bahçeleri, çocuklarımızın yaşam alanıdır, nefes aldığı yerlerdir. Çocuklarımızın sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden trafoların acilen kaldırılması gerekir. Yenilerinin konulmasına da Şırnak İl Milli Eğitim engel olmalıdır. Bu konuda bizler DEDAŞ'ın farklı çözümler üretmesini istiyoruz. Okul bahçelerimize dokunmalarını istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

Okullardaki mevcut trafoların kaldırılması gerektiğini aktaran Abdullah ÇATI, “Millî Eğitim Bakanlığımızın 2018/10 Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması genelgesinin “f” bendinde “Okul bahçesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatları gibi ciddi ve yakın tehlike kaynaklarının acilen kaldırılması istenmiştir. Şu anda mevcut trafoların kaldırılması gerekirken bir de üzerine DEDAŞ’ın yeni trafolar yerleştirmesine izin verilmesi, okullarımızda yaşam alanlarını tamamen kısıtlayacaktır. Bundan dolayı DEDAŞ’ın bu uygulamasını kabul etmiyoruz. Herhangi bir resmi yazışma olmadan okullarımıza bu trafoların izinsiz konulması iznini kim verdi. Bir önceki haberde okuduğum kadarıyla DEDAŞ'ın bir açıklaması var. DEDAŞ diyor ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü bize bu onayı verdi. Ama devletin resmi dili belgedir. Talimatla devlet iş yapmaz. Burada talimat olduğunu düşünüyoruz, çünkü ne ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize ne de okul idarelerine bu konuda resmi bir yazı gönderilmemiştir. Genelgeye rağmen de bu izin verilemez verilemeyecektir. Okul bahçelerindeki trafolardan dolayı bir sıkıntı olursa bunun sorumluluğunu kim alacak. Neye göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu talimatı veriyor. Genelgeye rağmen bu talimatı vermesi yanlıştır. Biz bu talimatın bir an önce durdurulmasını, okullarımızda mevcut trafolarında bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çatı, “Ben sizlere hangi okullarda trafo var veya hangi okullar talep edilmiş konu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şırnak merkezde 4 okulda, Cizre ilçemizde 5, İdil ilçemizde (yeni konulacak) 4, Silopi ilçemizde 4, Uludere ilçemizde 2 tane olmak üzere onlarca okulumuzun bahçesine trafo kök merkez binaları yerleştirilmiş ve yerleştirilmeye devam ediliyor.

Cizre Artukoğlu Ortaokulunda müdürlük yaptığım dönemde çocuklarımızın trafo ile oynamaması için her türlü önlemi aldığım halde trafo asma kilitleri açıp içeri girebiliyorlardı. Şimdi okullara konulan trafoların riskli olmadığını söylüyorlar. Cizre yaz aylarında 53 dereceyi bulan sıcaklıklar oluyor. Allah muhafaza bu trafolardan bir tanesi patlasa ki örnekleri var. Cizre’de PTT’nin yaz ayında trafosu patladı. Beytüşşebap da aynı şekilde bir trafo patladı bu çocuklarımıza zarar verebilecek bir durum. Bunun hesabını kim verebilir. Bundan dolayı okul bahçelerimizde bu trafoların acilen çıkarılması gerekiyor. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz okul bahçemize dokunmayın. Çocuklarımızın yaşam alanı olan okul bahçemiz çocuklarımıza kalsın. Tehlike arz eden trafolara da bir an önce DEDAŞ farklı çözümler üretsin. DEDAŞ, okul bahçelerimizde trafolarını kaldırsın. Talebimiz ve isteğiniz bu. Dediğimiz gibi yatırıma karşı değiliz. Çocuklarımızın yaşam alanı olan okul bahçelerinde DEDAŞ tarafından trafo konulmasına karşıyız. Eğitim-Bir-Sen Şubesi ve Memur-Sen Şırnak il temsilciliği olarak DEDAŞ’ın okul bahçelerine kök trafolar koymasına karşı duracağız.” şeklinde konuştu.

Çatı, “2018/10 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının genelgesi çerçevesinde okul bahçelerinde hiçbir şekilde trafo konulamaz. Hatta mevcut trafolarında kaldırılması gerekiyor. Okul müdürlerimiz bu konuda tedirginler. Okul müdürlerimiz, okul aile birliği başkanlarımız, öğretmenlerimiz ve öğrenci velilerimiz bizlere ulaşıyorlar. Biz bu konuda sessiz kalmayacağız. Bununla ilgili hukuki süreci de başlatacağız. Bu konuda avukatlarımız ile görüşmemiz oldu. Sendika olarak hiçbir yasal dayanağı olmayan bu keyfi uygulamanın son bulması için ve okul bahçelerimizde tehlike arz eden her türlü riski ortadan kaldırmak için hukuki mücadele vereceğiz.” dedi.



