Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsmail Çini idaresindeki 63 VF 208 plakalı kömür yüklü tır, Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki Şaban Çini hayatını kaybederken sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İsmail Çini, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.