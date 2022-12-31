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Aktüel Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 19:08:00 -
Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Çini idaresindeki 63 VF 208 plakalı kömür yüklü tır, Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Şaban Çini hayatını kaybederken sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İsmail Çini, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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