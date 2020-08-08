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Aktüel

Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten diğeri de yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:28:02 -
Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten diğeri de yaşamını yitirdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün kamyonun çarpması sonucu ölen 4 yaşındaki çoçuğun ablası da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Fatma Durman, tedavi gördüğü Batman'daki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün Cizre Belediyesine ait F.K. yönetimindeki 73 DR 714 plakalı kamyon, Gülen Caddesi'nden İdil Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet ve ablası Fatma Durman'a çarpmıştı. Küçük çocuk kaza yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan ablası Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Sürücü F.K. gözaltına alınmıştı.

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