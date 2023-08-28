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Yerel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 44 şüpheliye işlem yapıldı
Yerel

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 44 şüpheliye işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 17:35:00 -
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 44 şüpheliye işlem yapıldı

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 1,97 gram metamfetamin, 2,82 gram esrar, 0,36 gram eroin, 1 adet bong, 5 bin 112 adet sigara, 199 adet muhtelif emtia (ayakkabı, kol saati, çakmak), 5 adet cep telefonu, 74 adet cep telefonu aksesuarı, 68 adet elektronik emtia (tıraş makinesi, elektronik sigara), 28 kilogram kaçak nargile tütünü, 22 paket elektronik sigara tütünü, 20 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 33 kişi kaçakçılık, 11 kişi de asayiş suçundan olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı. (İLKHA)

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