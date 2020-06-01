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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:52:05 -
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 25 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Operasyonda 4,14 gram esrar maddesi, 56,28 gram eroin maddesi, 20,35 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 460 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 193 adet kaçak cep telefonu, 39 şişe kaçak alkol ve bin 658 TL para ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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