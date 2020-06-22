  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:07:24 -
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 15-21 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2,21 gram eroin, 3,43 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza maddesi, 136 şişe alkol ve 55 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlı, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı