Şırnak’ta helikopter ambulans kanser hastası için havalandı
Şırnak Devlet Hastanesinde kanser teşhisi konulan hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesine getirilen 57 yaşındaki S.B'nin yapılan tetkiklerde endometrium kanseri olduğu şüphesi üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirildi.
Ambulansla havalimanına getirilen hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.