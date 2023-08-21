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Yerel Şırnak’ta helikopter ambulans kanser hastası için havalandı
Yerel

Şırnak’ta helikopter ambulans kanser hastası için havalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 21:47:00 -
Şırnak’ta helikopter ambulans kanser hastası için havalandı

Şırnak Devlet Hastanesinde kanser teşhisi konulan hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesine getirilen 57 yaşındaki S.B'nin yapılan tetkiklerde endometrium kanseri olduğu şüphesi üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirildi.

Ambulansla havalimanına getirilen hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

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