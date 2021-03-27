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Yerel Şırnak'ta feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı
Yerel

Şırnak'ta feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meyadana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 23:06:00 -
Şırnak'ta feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçeleri karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 06 FA 3533 plakalı hafif ticari araç, İdil ilçesinin girişinde Osman U. yönetimindeki 27 AEG 805 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, hastanenin acil servisinde tedavileri sürerken, kazada ölenlerin cenazeleri otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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