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Gündem Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Gündem

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 19:11:00 -
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de kahraman korucumuz, tim komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun." ifadelerini kullandı.

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