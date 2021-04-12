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Yerel Şırnak'ta de 'kaçakçılık' operasyonu
Yerel

Şırnak'ta de 'kaçakçılık' operasyonu

Şırnak'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 64 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 14:49:00 -
Şırnak'ta de 'kaçakçılık' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Nisan'da kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,83 skunk, 2,18 eroin, 1,19 gram bonzai, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 690 paket kaçak sigara, 1172 cep telefonu, 104 şişe kaçak içki, 76 kaçak cep telefonu, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirildiği operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

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