Şırnak'ta de 'kaçakçılık' operasyonu
Şırnak'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 64 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda malzeme de ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Nisan'da kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,83 skunk, 2,18 eroin, 1,19 gram bonzai, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 690 paket kaçak sigara, 1172 cep telefonu, 104 şişe kaçak içki, 76 kaçak cep telefonu, 4 dijital bileklik, 4 dijital saat ve 4 dijital çakmaklık ele geçirildiği operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.