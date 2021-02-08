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Yerel Şırnak'ta büyük operasyon! 49 gözaltı
Yerel

Şırnak'ta büyük operasyon! 49 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:51:00 -
Şırnak'ta büyük operasyon! 49 gözaltı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamındaki aramada, tabanca, şarjör, 6 fişek, 5,7 gram esrar, 83,40 gram eroin, 21,55 gram metamfetamin, uyuşturucu aparatı ile kaçak 295 paket sigara, 300 paket elektronik sigara, 52 kilogram tütün, 55 cep telefonu ve 40 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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