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Aktüel Şırnak’ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Aktüel

Şırnak’ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:38:33 -
Şırnak’ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Şırnak (AA) - Kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy yaptı.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen etkinliğe katılmak için Gazi Paşa Mahallesi Ömer Kabak Meydanı’nda toplandı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Şırnak Şube Başkanı Serdar Tatar, yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdürdüğünü hatırlatarak, "Ermenistan son saldırılarla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

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