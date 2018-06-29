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Şırnak'ta askeri araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre; Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri araç devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

29 Haziran 2018 Cuma 15:49
Şırnak'ta askeri araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza; Uludere ilçesi Hakkari yolu Habur-2 mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan gözaltına alınan şahısları ifadeleri alınmak üzere Dağdibi Karakoluna götüren 'Kirpi' adlı zırhlı askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 3’ü asker 13 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

 

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Ölmez (16) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:49
  1. Şırnak
  2. Hakkari
  3. Uludere

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