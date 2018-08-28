Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.28 Ağustos 2018 Salı 09:14
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beytüşşebap ilçesi Faraşin yaylasında terör örgütü PKK'ya yönelik "Jandarma Yarbay Songül Yakut " operasyonu kapsamında yapılan çalışmada 5 terörist tespit edildi.
Açıklamada " Hava kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakın hava desteği sonucunda tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi verildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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