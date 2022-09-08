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Gündem Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 09:52:00 -
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Cevizdüzü kırsalında 7 Eylül'de, Jandarma-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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