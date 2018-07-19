Şırnak'ta 1 kadın terörist teslim oldu
Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi kadın teröristin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.19 Temmuz 2018 Perşembe 12:09
Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin, örgüte 2014 yılında kent merkezinden katıldığı öğrenildi.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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