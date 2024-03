Şırnaklılar zaferi kutluyor!

Seçim sonuçları üzerine Şırnaklılar Mehmet Yarka’nın Sanat Sokağı’nda bulunan seçim bürosu önünde toplanarak kutlama yaptı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Başkan Yarka, şunları söyledi:

“Gençlerin umudu, gençlerin ağabeyliğini, gençlerin babalığını yapacağım sözüm söz. Bu gençler seçim boyunca beni hiç yalnız bırakmadı. Sizlere minnettarım gençler, başımın tacısınız gençler. Geleceğimizsiniz gençler, sizleri çok seviyorum gençler. Bu gün yaklaşık 2,5 aya yakındır 31 Mart seçimlerinin kutlamasını yaptığımız başarı ile tekrar Şırnak Belediye Başkanı seçildim. Son zamanlar 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan yoktu onu da tattırdınız bize. Neden? Çünkü Şırnak’a yapacağımız hizmetlerin bir kısmı yarım kalmıştı. Bunu her platformda söylüyordum. Mesele Mehmet Yarka meselesi değil, mesele Şırnak meselesi değil, mesele Arslan Tatar meselesi değil, mesele İbrahim Erkan meselesi değildir. Tek mesele Şırnak. Dün yine burada bir buluşma vardı. Bir buluşmaydı ama çok kalabalık ve çok büyük bir coşku vardı. O zaman demiştim, silahlar patlamasın silahlarımız zılgıt olsun. Sizlerden rica ediyorum, hiçbir taşkınlık yapmadan biraz sonra evimize gideceğiz. Bu gün Şırnak’ın kaybedeni yok. Şırnak’ın kazananı var. Şırnak kazandı. Her zaman dediğim gibi, seçim sonuçları birazdan kesinleşecek. Bizler de mazbatamızı aldıktan sonra sokak sokak tekrar hizmetlerimize devam edeceğiz. Biz her zaman dediğimiz gibi, bize oy veren oy vermeyen herkes bizim kardeşimizdir. Herkese hizmet edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimse ile kavga etmeyeceğiz, birleştirici ruhumuz ile tek gayemiz Şırnak’a hizmet olacak”