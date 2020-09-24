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Aktüel Şırnaklı genç devlet desteğiyle kurduğu serada ilk fidanları toprakla buluşturdu
Aktüel

Şırnaklı genç devlet desteğiyle kurduğu serada ilk fidanları toprakla buluşturdu

Kovid-19 salgını döneminde, Bursa'dan memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine dönen mühendis Yekta Ürün, hibe destekle kiraladığı arazide kurduğu serada, ilk domates fidelerini dikti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:50:30 -
Şırnaklı genç devlet desteğiyle kurduğu serada ilk fidanları toprakla buluşturdu

ŞIRNAK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bursa'dan memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesine dönüş yapan Yekta Ürün, devlet desteğiyle kurduğu serada 12 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Bursa'da çalıştığı fabrikadan ayrılan ve memleketine dönme kararı alan 27 yaşındaki elektrik elektronik mühendisi Ürün, beldede GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Uludere Seracılık ile Kendi Üretiyor Projesi" kapsamında aldığı yüzde 70 hibe destekle 16 dönüm arazi kiraladı.

Arazinin 5 dönümüne sera kuran Ürün, ilk fidanları dikti.

Ürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle kurduğu serada ilk domates fidelerini toprakla buluşturduğunu, kasım ayının ortalarında ilk hasadı yapmayı planladıklarını söyledi.

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi danışmanlığında üretim yapılacak seraların bölge halkı için örnek teşkil edeceğini ifade eden Ürün, bu hafta itibarıyla ilk etapta 12 bin domates fides diktiklerini aktardı.

Yekta Ürün, yaklaşık 2 ayda ürün almayı hedeflediklerini dile getirerek, "Benden sonra yatırımcıların seracılığa yönelmesini bekliyorum. Başlangıç aşamasında dahi olumlu tepkiler aldım. Belki insanlar cesaret edemiyordu. İnşallah buradaki insanlara örnek olurum." diye konuştu.

Ekim ayından itibaren seranın bakım ve işletmesi için 12 personel istihdam edeceğini belirten Ürün, ilerleyen dönemlerde bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.








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