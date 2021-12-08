Şırnaklı çoban kardeşler askeri kameraya böyle yakalandı

Şırnak'ta, askeri üs bölgenin nöbet kamerasına habersiz yakalanan, amca çocukları çobanlar Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez'in askerlerin nöbet değişimini taklit ettikleri anların görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. Bu görüntülerin ardından gazeteciler amca çocukları olan Ramazan ve Serhat Ölmez'e ulaştı.

11'inci sınıf öğrencisi Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilenerek dağda bunu yapmaya başladık. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık. Böyle olacağını bilmiyorduk. Köye geldiğimizde arkadaşlarımız bize söyledi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istiyolar

Ramazan Ölmez, okul harçlığını çıkarmak için çobanlık yaptığını belirterek, "Babam emekli köy korucusu. Okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak para kazanıyorum. Ailemizin durumu iyi olmadığı için babama yük olmak istemiyorum. Bu nedenle okul harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Tek dileğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı canlı görmek" diye konuştu.

"Asker değişimini yaptık"

Askerlerin kendilerini takip ettiğini bilmediklerini anlatan Serhat Ölmez de, "Amcamın oğlu ile çobanlık yapıyoruz. Asker değişimini canlandırmak istedik ve yaptık. Özendik o anlara. İletişim araçlarımız yok. Köyde arkadaşlarımız sosyal medyada görüntülerimizin olduğunu söyledi. İzledik, güzel görüntülerdi" dedi.