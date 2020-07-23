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Eğitim

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020

Şırnak Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020 | Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. Bu sebeple adaylar internette sık sık “Üniversite taban puanları 2020” , “Şırnak Üniversitesi kontenjanları 20020”, “Şırnak Üniversitesi başarı sıralaması 2020” , “Üniversite tercihleri ne zaman 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:19:00 -
Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite tercih dönemi 6 Ağustos’ta başlayacak. 14 Ağustos’ta ise tercih dönemi sona erecek. Bu sebeple öğrenciler sık sık internette “Üniversite taban puanları 2020” konusunu araştırıyor.

Şırnak Üniversitesi bölümleri 2020

Bahçe Bitkileri

Bilgisayar Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)

İktisat

İlahiyat

İnşaat Mühendisliği

İşletme

Maden Mühendisliği

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Tarla Bitkileri

Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020

28 Temmuz’da sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih süreçleri 6 Ağustos’ta başlayacak. Bu sebeple milyonlarca kişi üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. Son dönemde pek çok öğrenci Şırnak Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. İşte, puan başarı sıralaması kontenjanlar

2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

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