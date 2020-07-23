Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020
Şırnak Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020 | Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. Bu sebeple adaylar internette sık sık “Üniversite taban puanları 2020” , “Şırnak Üniversitesi kontenjanları 20020”, “Şırnak Üniversitesi başarı sıralaması 2020” , “Üniversite tercihleri ne zaman 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite tercih dönemi 6 Ağustos’ta başlayacak. 14 Ağustos’ta ise tercih dönemi sona erecek. Bu sebeple öğrenciler sık sık internette “Üniversite taban puanları 2020” konusunu araştırıyor.
Şırnak Üniversitesi bölümleri 2020
Bahçe Bitkileri
Bilgisayar Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul)
İktisat
İlahiyat
İnşaat Mühendisliği
İşletme
Maden Mühendisliği
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Tarla Bitkileri
Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)
Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020
28 Temmuz’da sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih süreçleri 6 Ağustos’ta başlayacak. Bu sebeple milyonlarca kişi üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. Son dönemde pek çok öğrenci Şırnak Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. İşte, puan başarı sıralaması kontenjanlar
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