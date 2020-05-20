  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Coronavirüsle mücadele sürecinde 11.5 milyar lira destek

Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları

Haziran tatil yerine çalışma ayı olacak

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu
için kalan
Ekonomi

Şırnak TOKİ sonuçları | Şırnak Uludere TOKİ isim listesi

Şırnak TOKİ sonuçları 2020 | 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında sona erdi. Başvuruların ardından kura çekimleri başladı. Şırnak TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKi kuraları çekildi mi?" , "Şırnak TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Şırnak TOKİ sonuçları" , "Şırnak TOKİ sonuçları sorgula" , "Şırnak TOKİ kura çekimi canlı izle" konularını araştırıyor. İşte, Şırnak Uludere TOKİ isim listesi…

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:51:00 -
Şırnak TOKİ sonuçları | Şırnak Uludere TOKİ isim listesi

Türkiye genelinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesine 81 ilden 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. TOKİ başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Kura çekimleri ise illere göre yapılmaya başlandı. Kura çekimlerine koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ara verildi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla kura çekimleri başladı. Ancak kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Kuralar çekimleri internet üzerinden canlı yayınlanıyor.

Şırnak TOKİ sonuçları | Şırnak Uludere TOKİ isim listesi

Şırnak Uludere TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. TOKİ Şırnak Uludere kuraları 20 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da çekilmeye başladı.

ŞIRNAK TOKİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Ekonomi

TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?
TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

Ekonomi

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Ekonomi

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı