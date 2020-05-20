Şırnak TOKİ sonuçları | Şırnak Uludere TOKİ isim listesi
Şırnak TOKİ sonuçları 2020 | 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında sona erdi. Başvuruların ardından kura çekimleri başladı. Şırnak TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKi kuraları çekildi mi?" , "Şırnak TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Şırnak TOKİ sonuçları" , "Şırnak TOKİ sonuçları sorgula" , "Şırnak TOKİ kura çekimi canlı izle" konularını araştırıyor. İşte, Şırnak Uludere TOKİ isim listesi…
Türkiye genelinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesine 81 ilden 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. TOKİ başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Kura çekimleri ise illere göre yapılmaya başlandı. Kura çekimlerine koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ara verildi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla kura çekimleri başladı. Ancak kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Kuralar çekimleri internet üzerinden canlı yayınlanıyor.
Şırnak TOKİ sonuçları | Şırnak Uludere TOKİ isim listesi
Şırnak Uludere TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. TOKİ Şırnak Uludere kuraları 20 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da çekilmeye başladı.
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