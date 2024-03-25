  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şırnak- Hakkari arasında korkutan görüntü!
Yerel

Şırnak- Hakkari arasında korkutan görüntü!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 07:50:00 - 2024-03-25 07:51:50

Şırnak- Hakkari karayolunun Uludere ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle yolda çökme ve derin çatlaklar meydana geldi. Şırnak ve Hakkari arasındaki karayolu uaşıma kapatıldı.

Şırnak- Hakkari karayolunun Uludere ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle yolda çökme ve derin çatlaklar meydana geldi. Şırnak ve Hakkari arasındaki karayolu uaşıma kapatıldı.

Şırnak- Hakkari karayolunun Uludere ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle yolda çökme ve çatlaklar meydana gelince yol ulaşıma kapatıldı. Şırnak ve Hakkari arasında otomobil ve daha küçük araçların geçişi için alternatif güzergah oluşturuldu.

Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından saat 20.00 sıralarında Şırnak Hakkari karayolunun 14-15 kilometreleri arasında Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü yakınında heyelan meydana geldi. Karayolu üzerinde çökme ve çatlaklar oluştu. Bunun üzerine Şırnak- Hakkari karayolu trafiğe kapatıldı. Otomobil ve daha küçük araçların geçişi için alternatif yol belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, “Uludere ilçesi Ortabağ köyü güzergahı iki tünel arasındaki Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No’lu yolun 14 -15 km arasında 24 Mart 2024 günü saat 20.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelandan kaynaklı karayolu üzerinde çökmelerin ve çatlakların olması sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır. Otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif yol belirlenmiştir” denildi.

Kaynak: DHA

E-ticaret şirketlerinden deprem bölgesi için "E-birliktelik" kampanyası
E-ticaret şirketlerinden deprem bölgesi için “E-birliktelik” kampanyası

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

E-ticaret şirketlerinden deprem bölgesi için “E-birliktelik” kampanyası

Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem

Gündem

Muğla'da korkutan deprem

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Dünya

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Depremzede vatandaş 450 bin TL'den oldu
Depremzede vatandaş 450 bin TL'den oldu

Yaşam

Depremzede vatandaş 450 bin TL'den oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23