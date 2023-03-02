1,5 milyar dolarlık dev kayıp! Deprem ihracat rakamlarını da vurdu: Deprem etkisiyle yüzde 6,4'lük düşüş

İhracat şubat ayında yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Dikkat çeken açıklamada deprem nedeniyle şubat ihracatında 1,5 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Öte yandan 'Türkiye'nin ihracatı şubatta 18,6 milyar dolar oldu' işaret ederek duyurdu: Ticaret Bakanlığı, ülke ihracatının yüzde 8,6'sını oluşturan deprem felaketinin ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi olduğunu belirterek "Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar oldu" ifadesini kullandı. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yeni rakamları son verileriyle paylaştı. Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı yıl genelinde 2,2 puan pozitif gerçekleşerek büyümenin yüzde 40'ını oluşturmuş ve ihracat büyümenin itici gücü olmayı sürdürmüştür." ifadesi yer aldı.