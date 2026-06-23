Şirkette çalışan robot sayısı insanları geçti

İnsansı robotlar artık yalnızca bilim-kurgu filmlerinin konusu olmaktan çıkıp üretim ve lojistik süreçlerinin parçası hâline geliyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri, robotik alanında hızla büyüyen Figure AI’dan geldi.

Figure AI’ın kurucusu ve CEO’su Brett Adcock, şirket bünyesinde aktif olarak görev yapan robotların sayısının ilk kez insan çalışanların sayısını geçtiğini açıkladı.

740 ROBOT, 660 İNSAN ÇALIŞAN

Adcock’un paylaştığı verilere göre 2026’nın ikinci çeyreği itibarıyla Figure AI’da yaklaşık 660 insan çalışan bulunuyor.

Buna karşılık şirket bünyesinde aktif olarak görev yapan robot sayısı 740’a ulaştı. Böylece Figure AI’da “çalışan” robotların sayısı, ilk kez insan personel sayısını geride bıraktı.

ROBOT FİLOSU KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Gelişmeyi dikkat çekici kılan en önemli unsur, robot filosunun çok kısa sürede büyümesi oldu.

Şirketin paylaştığı verilere göre 2025 yılının başlarında Figure AI bünyesinde neredeyse hiç aktif robot bulunmuyordu. Aynı yılın sonuna doğru robot sayısı 100 seviyesini yeni aşarken, yalnızca birkaç ay içinde bu rakam yaklaşık 740’a yükseldi.

İNSAN İSTİHDAMI ARTTI AMA ROBOT ÜRETİMİ DAHA HIZLI BÜYÜDÜ

Figure AI’da insan çalışan sayısı da artmaya devam etti ve 660 seviyesine ulaştı. Ancak robot üretimindeki büyüme hızı, geleneksel işe alım sürecinin çok önüne geçti.

Mevcut eğilimin devam etmesi halinde şirket içindeki robot-insan oranının önümüzdeki dönemde daha da açılması bekleniyor.

BMW VE OPENAI ORTAKLIKLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Figure AI, son dönemde BMW ve OpenAI ile kurduğu iş birlikleriyle de gündeme gelmişti. Şirket, insansı robotlarını üretim ve depo süreçlerinde daha aktif hâle getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Figure robotlarının gerçek operasyon ortamlarında test edilmesi, şirketin yalnızca robot üreten değil, aynı zamanda robot iş gücünü doğrudan kullanan bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor.

“İNSAN MI MAKİNE Mİ?” YARIŞI SES GETİRMİŞTİ

Figure AI’ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği “İnsan mı Makine mi?” etkinliği de büyük ilgi görmüştü.

Etkinlikte Figure 03 robotu, şirketin görselleştirme ekibinde stajyer olarak çalışan Aimé Gérard ile depo ortamında paket sıralama görevinde karşı karşıya geldi. Yarış 10 saat sürdü ve insan çalışan çok küçük bir farkla galip geldi.

ROBOT 200 SAATLİK MARATONA DEVAM ETTİ

Yarışmanın asıl dikkat çeken sonucu ise testin sonunda ortaya çıktı. İnsan çalışan vardiyasını tamamlayıp yorulurken, robot herhangi bir performans düşüşü göstermeden çalışmaya devam etti.

Başlangıçta 8 saatlik bir test olarak planlanan süreç, yaklaşık 200 saat süren kesintisiz dayanıklılık maratonuna dönüştü. Figure’ın verilerine göre robotlar bu süre boyunca insan müdahalesi olmadan yaklaşık 250 bin paketi işledi.

ROBOTİK İŞ GÜCÜNDE YENİ EŞİK

Figure AI’ın ulaştığı bu seviye, yalnızca şirketin büyümesini değil, robotik iş gücünün ölçeklenebilirliğini de ortaya koyuyor.

Bugüne kadar birçok robot şirketi ürettiği makineleri müşterilerine satmayı hedeflerken, Figure AI giderek büyüyen robot filosunu doğrudan kendi operasyonlarının parçası hâline getiriyor.

İNSANSI ROBOTLAR YAYGINLAŞACAK

Teknoloji sektöründeki birçok uzman, önümüzdeki yıllarda insansı robotların üretim tesislerinden lojistik merkezlerine kadar pek çok alanda daha yaygın kullanılacağını öngörüyor.

Figure AI’ın bugün ulaştığı robot-insan dengesi, bu dönüşümün erken işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şirket mevcut büyüme hızını korursa, yakın gelecekte çalışanlarının büyük bölümünü robotların oluşturduğu ilk teknoloji şirketlerinden biri hâline gelebilir.