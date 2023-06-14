Şirketlerin yüzde 93’ü saldırılar yüzünden iş kesintisi yaşıyor

Siber güvenlik stratejilerinin önemli bir parçası olan felaket kurtarma ve iş sürekliliği, müşteri güveni ve itibarın korunması noktasında kritik önem taşıyor. Geleneksel felaket kurtarma uygulamaları söz konusu olduğunda, ikincil bir veri merkezini yönetmek zaman alıcı ve maliyetli olabiliyor. BT departmanları da artık maliyetin çok altında hızlı kurtarma süreleri için bulutun gücünden yararlanıyor. Kuruluşların %93'ünün verilerle ilgili bir iş kesintisi yaşadığını ortaya koyan IDC’nin Fidye Yazılımlarının Durumu ve Felakete Hazırlık raporu, iş sürekliliği planlamasının gerekliliğini gözler önüne seriyor. Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, iş kesintisi yaşayan kurumlar için bulut felaket kurtarmanın önemini 4 maddede sıralıyor.

Verileriniz Üzerinde Tam Kontrol Sahibi Olun

Bulut depolama, kritik dosyaları ve programları yedeklemenin en esnek ve uygun maliyetli yolu olarak karşımıza çıkıyor. Verilerin üzerinde tam kapsama ve kontrole sahip olmayı mümkün kılan bulut kurtarma uygulamaları, yedekleme stratejilerinin bir parçası haline geldiğinde güvenlik söz konusu olabiliyor. Kuruluşların %93'ünün verilerle ilgili bir iş kesintisi yaşadığını ortaya koyan IDC raporunda, BT ve iş liderlerinin yalnızca %28'i yedekleme sistemlerinin verileri kurtarma becerisine tam olarak güvendiğini ifade ediyor. Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, iş kesintisi yaşayan ya da bu riske sahip olan kurumlar için bulut felaket kurtarma uygulamalarının sağladığı 4 faydayı paylaşıyor.



1. Veri yedekleme ve kurtarma: Verilerin güvenli bir bulut ortamında saklanması, onları dünya çapında erişilebilir hale getiriyor. Erişilebilirlik düzeyi, herhangi bir felaket durumunda verileri yedeklemeyi ve kurtarmayı sağlıyor. Gereksinimlere göre özelleştirilmiş çözümler tedarikçiyle kararlaştırılabiliyor ve hizmet talep üzerine sunulabiliyor. Tedarikçilerin genel olarak tam, aşamalı ve farklılaştırılmış yedekleme seçenekleri vardır. Herhangi bir bilgi kaybı, verilerin zarar görmesi veya sistem arızası meydana gelirse, bulut çözümleri sayesinde veriler birkaç dakika içinde kurtarılabiliyor.



2. Minimum kesinti süresi: Kurumlar, teknolojideki gelişmelere rağmen iş kesintileri yaşayabiliyor. İşletmelerin kesinti sürelerini yönetmek için bir planın olması oldukça önem taşıyor. Bulut yazılımları, herhangi bir felaket durumunda verileri geri yükleme konusunda hızlı çalıştığından, kurumlar sistemleri düzeltme maliyetinden tasarruf eder. Gelir kaybı, uyumluluk hatası, müşteri memnuniyetsizliği ve kesinti süresinden kaynaklanan zarar görmüş itibar gibi önemli etkilerden kendini korur.



3. Maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirlik: Masaüstü tabanlı sistemlerle karşılaştırıldığında, bulut tabanlı yazılımlar yüksek ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sunuyor. Gerektiğinde ölçeklendirme esnekliği sunan bir sisteme sahip olmak her sektör ve işletme için oldukça önemli. Fiziksel sunucuların satın alınması, bakımı ve güncellenmesi gibi yatırımların maliyetini ortadan kaldıran bulut kurtarma uygulamaları gereksiz harcamaların önüne geçiyor.



4. Fiziksel altyapı bağımlılığını en aza indirme: Bulut tabanlı çözümler, fiziksel altyapıya olan bağımlılıkları en aza indiriyor. Bunun bir avantajı da fiziksel sunucular arasında yük devretme ile uyumluluğun sağlanabiliyor olması. Bulut felaket kurtarma uygulamaları, işletmelerin kendi fiziksel sunucularına ve veri merkezi altyapısına yatırım yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.