Şirketlere hem kredi hem cihaz kiralama avantajı! Turkcell’de cep’te kiralama dönemi başlıyor

Akit Ekonomi

Dijital İş Servisleri şirketini kuran Turkcell, iş dünyasına sunduğu kolaylıklara yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirketlerin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duydukları her alanda ‘Yanınızdayız’ mesajı veren Turkcell, cep telefonu kiralama ve dönüşüm kredisi desteği verecek. Bu kapsamda hizmet ağını genişlettiklerini dile getiren Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şirketlerin küresel rekabette söz sahibi olması için çözümler ürettiklerini söyledi.

Hızla yayılacak bir proje

Bir süredir üzerinde çalıştıkları cihaz kiralama projesi ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlattıklarını kaydeden Özata, ’’Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz’’ bilgisini verdi.

Ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunduklarını anlatan Ceyhun Özata yeni iş modeliyle ilgili şu bilgileri verdi: ’’Kurumsal müşterilerimiz için geliştirdiğimiz çözüm ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimizi kurduk. Yeni iş modelimiz sayesinde kurumsal müşterilerimize bağlantı, bulut servisleri, güvenlik hizmetleri, bunların etrafındaki entegrasyon hizmetlerini ve IT servislerini tek elden vermeye başladık. Kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine karşın bize güvenen şirketler sayesinde ilk 6 ayda yüzde 62 büyüme gerçekleştirdik.

Yüzde 30 maliyet avantajı

Başlattığımız cihaz kiralama projesiyle birlikte kurumların ihtiyacı olan farkı markaların 20’den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuyoruz. Bu sayede şirketler Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabilecek. Cihaz kiralama yapan şirketler, Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabiliyor. Aynı zamanda şirketler ihtiyaçlarına en uygun cihazlara kolayca ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 30’a varan maliyet avantajına da sahip oluyor. Ayrıca çevreye duyarlı bu proje sayesinde kiralanan cihazların sonrasında geri dönüşüme de kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.

Dönüşüm kredisi de var

Teknolojik finansman modelimiz Financell ile artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de ekim ayından itibaren finansman desteği sağlayacağız. Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek. Financell’den finansman desteği alan şirketler, teknolojik ürünlerine doğrudan sahip olurken ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirerek zamana yayma avantajı da elde edecek."

5G için sağlam adımlar

Turkcell Dijital İş Servislerinin, ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunarak dijitalleşme süreçlerine katkı sağladığına dikkat çeken Ceyhun Özata. 5G ile ilgili hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, “5G’nin hayata geçmesi sürecinde hem kurumlara hem de belediyelere yeni teknolojileri sunmak için çalışıyoruz. Şirketleri bu konuda yönlendirip danışmanlık görevi üstleneceğiz” dedi.