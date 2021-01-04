Şirketler Turkcell Bulut'ta verilerini SAS çözümleriyle yönetecek

İSTANBUL (AA) - Kurumların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Turkcell Dijital İş Servisleri, analitik ve yapay zekada öne çıkan SAS ile iş birliğini hayata geçirdi.

Turkcell açıklamasına göre, iş birliği kapsamında şirketlere Turkcell'in bulut altyapısı, büyük veri ve dijital servisler alanındaki uzmanlığı ile SAS'ın analitik ve yapay zeka alanlarındaki yetenekleri bir arada sunulacak. Turkcell SAS Analitik Çözümler çatısı altında sunulan ürünlerle ilk yatırım maliyeti olmadan hızlı kurulum yapılarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacak.

Açıklamaya göre, ihtiyaca uygun olarak tek elden sunulan bu çözümler arasında Turkcell SAS İş Zekası, Turkcell SAS Analitik Zeka ve Turkcell SAS İleri Analitik Zeka yer alıyor. Şirketler, kendi verilerini SAS’ın analitik zekasını kullanarak Turkcell Bulut’ta yönetebilecek. Bulut altyapısı ve analitik yazılımın tek noktadan yönetilmesiyle şirketlerin verimliliğine katkı sağlanırken verinin yurt dışına gitmesinin de önüne geçilecek.





- "Veriden işine değer katan şirketler rekabette öne çıkacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata SAS ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Kurumlarımızın uçtan uca dönüşümüne eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile ihtiyaca uygun yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda gerek yerli gerekse de uluslararası şirketlerle iş birliğine giderek kurumlarımızın taleplerini tek noktadan karşılamak için çalışıyoruz. Son olarak analitik lideri SAS ile önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirdik. Bu sayede Turkcell olarak dijital dönüşüm danışmanlığımız ile kurumsal müşterilerimize SAS’ın analitik zekasını kullanmaları için ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyoruz. Veriden işine değer katan şirketlerimizin rekabette öne çıkacağı bilinciyle hareket ederek şirketlerimize Turkcell Bulut’ta kendi verisini SAS’ın analitik yeteneğiyle işleme imkanı tanıyoruz. Böylece Türkiye’deki şirketlerin verisini yine ülkemiz sınırları içerisinde saklıyoruz."

SAS Güneydoğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Tayfun Topkoç ise "Turkcell ile Türkiye’nin ekonomisinde katma değer yaratacak bulut bilişimi alanındaki ortaklığımız sayesinde analitik iş çözümlerinin daha hızlı hayata geçeceği bulut ortamı sunuyoruz. İş birliğimiz dahilinde analitik yöntemler kullanma vizyonu olan, verisi bulunan ve bu veriden değer yaratmak isteyen tüm kurumlara ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlayabileceğiz. Ayrıca Türkiye’nin verilerinin ülke içerisinde korunması stratejisini izleyerek milli bulut bilişim altyapısı ile dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan ve bu yatırımı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde firmaların verilerini yurt dışına çıkarmadan kolaylıkla analitik ve yapay zekayla değere dönüştürebileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.