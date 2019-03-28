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Şirketler teminat mektubu yerine kefalet senetleriyle büyüyecek

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, firmaların banka teminat mektubu yerine sigorta kefalet senetleriyle büyüyerek istihdama katkı sağlayabileceğini söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:26
Şirketler teminat mektubu yerine kefalet senetleriyle büyüyecek

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, firmaların banka teminat mektubu yerine sigorta kefalet senetleriyle büyüyerek istihdama katkı sağlayabileceğini söyledi.


Bursa’da sigorta acenteleriyle bir araya gelen Quick Sigorta yetkilileri, yeni çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve Bursa Sigorta Acenteleri Derneği tarafından düzenlenen toplantı sonrası İhlas Haber Ajansı mikrofonuna açıklamalarda bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Quick sigorta henüz 1,5 yaşında olan yerli ve milli bir sigorta şirketidir. 1,5 yaşında olmasına rağmen bugün önemli Türksigorta şirketlerinin arasında yer almaktadır. Bugün geldiğimiz nokta da Türkiye’nin yaşayan en fazla trafik sigorta poliçesine sahibiz. Bu bizim Türkiye’ye olan güvenimizin bir parçasıdır. Quick Sigorta sadece oto sigortalarıyla ilgili faaliyet göstermiyor. Türkiye’de ilk defa finansal sigortalar konusunda da çok ciddi adımlar atmıştır" dedi.


Özellikle yeni ekonomik programlar çerçevesinde banka dışı finans kesiminin büyümesiyle ilgili kendi stratejisiyle örtüşen bir çalışmaya sahip olduklarını belirten Yaşar, "Quick Sigorta kefalet sigortalarını sektöre sunarak öncülük etmiştir. Bugün artık özellikle iş insanları, banka teminat mektubu yerine Quick Sigorta’nın kefalet senetlerini kullanmaya başladı. Ayrıca, kamu ihale mevzuatında yapılan düzenlemeyle bu mektuplarda kamu kurumları tarafından da kabul ediliyor. Özel sektörün kendi arasında yapmış olduğu faaliyetlerde de bu poliçeler kullanılabiliyor. Bankalar şirketlere verdiği kredi limiti gayri nakdi ve nakdi olarak 2’ye bölünüyor. Gayri nakdi kredileri oluşturan banka teminat mektubuve diğer kefalet enstrümanlarını biz sigorta şirketi olarak karşılıyoruz. Bu da şirketlere hızlıca bu mektuplara ulaşmanın dışında bankalardaki limitlerinin nakit krediler için kullanmalarına imkan sağlıyor. Biz banka teminat mektubu yerine kefalet senedi verdiğimiz de, iş insanlarımız bankalardaki limitlerini nakit olarak kullanabiliyor. Bu durumda yeni istihdam, iş makinesi, yeni yatırım anlamına geliyor. Bu da ekonomide kaldıraç görevi görüyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:26
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