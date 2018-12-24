Şirketler istihdam için kolları sıvadı! Yeni yılda eleman alımı yapacaklar

2018’de faiz, yüksek döviz kuru ve enflasyona dayalı olarak türbülansa giren bazı sektörler yatırım ve istihdama dönük planlarını ötelerken, bazı sektörlerin temsilcileri 2019 yılında istihdama atağına kalkacak.

Yapılan son araştırmalara göre 2018 yılında yaptıkları üretim, hizmet ve ihracatla öne çıkan firmalardan 50’si 2019 yılında toplamda 70 bin kişiye ekmek kapısı olacak. İstihdama dönük stratejilerini şimdiden oluşturan bu şirketlerden 16’sının planı ise şöyle:

-THY: İstanbul Havalimanına taşınma sürecinde başrolde olan Türkiye’nin göklerdeki gururu Türk Hava Yolları (THY) ihtiyaçlar doğrultusunda işe alım planını adım adım devreye sokuyor. Şirketin öncelikli ihtiyaçlarında olan kokpit personeli ve kabin memuru alımı için duyuruya çıkması bekleniyor.

-Turkcell: 1440 stratejisiyle abonelerinin hayatını dijitalleştirmede büyük başarı sağlayan Turkcell, 25. yaşına sürprizlerle hazırlanıyor. Bunlar arasında insan kaynaklarında dinamizmi sağlamak da var. Yeni iş modelleri ve büyüme hedeflerine entegre olacak şekilde finanstan insan kaynaklarına, pazarlama ve satıştan hukuka kadar farklı alanlarda toplamda 5 bin kişilik işe alım planı söz konusu.

-Orka Holding: 2018 yılı hedeflerini ihracata dayalı olarak gerçekleştirme başarısını gösteren Süleyman Orakçıoğlu yönetimindeki Orka, ağırlıklı olarak yurtdışında büyümeye odaklanacak. Bu çerçevede de özellikle dış ticaret departmanına alım yapılması planlanıyor. Holdingin istihdam edeceği çalışan sayısı ise 300 düzeyinde olacak.

-Aselsan: Hızlı büyümesine bağlı olarak yeni personel alımı yapacak. Şirket işe alımlarında ağırlıklı olarak mühendislik kadrolarına öncelik verecek. Bu sayının 450’yi bulması bekleniyor.

-Kahve Dünyası: Yeni yılda açmayı planladığı 36 yeni mağaza için farklı pozisyonlarda elemanlarla merkez ofisine toplamda 325 kişiyi kadrosuna katmayı planlıyor.

-Siemens Türkiye: Global ölçekli işler yapan şirketin Türkiye ayağında önem verilen AR-GE bölümü için mühendislik, AR-GE ve yazılım pozisyonları ağırlıklı bir istihdam planı bulunuyor. Bu sayı ise 300 civarında olacak.

-Medicana Sağlık Grubu: Sağlık alanında girişimcilik örneğini ortaya koyan gruplardan birisi olan Medicana, önceliğini Marmara Bölgesi’ndeki hastanelere verecek. Grubun alım yapmayı planladığı 250 meslek sahipleri arasında hemşire, hasta kayıt yetkilisi, hasta danışmanı, yardımcı sağlık personeli bulunuyor.

-Aytemiz: Akaryakıt başta olmak üzere petrole dayalı tüketim ürünlerinde rakipleriyle arasındaki açığı kapatacak hamleler gerçekleştiren şirket, 2019 yılında 150 personeli bünyesine katmayı planlıyor. Yeni kadroların genel merkezin yanı sıra istasyon işletmelerinde de görev alması bekleniyor.

-Kale Endüstri Holding: Temelleri 1953 yılında atılan, 1979’da İstanbul Güngören’deki üretim tesisleri ile atağa kalkan, 1988 yılında ise tüm şirketlerini holding çatısı altında toplayan Kale Endüstri Holding, Vadistanbul’a taşıdığı genel müdürlük binasına ve tesislerine yeni eleman alımı yapmayı planlıyor. Holdingin bilgi teknolojileri için SAP uzmanları, süreç analistleri ve yazılımcı ihtiyacı için 100 kişiyi ailesine katması gündemde.

-Şok Marketler: Büyümeye paralel olarak yeni açılacak mağazalar için mağaza personeli ve depo personeli ile bölge müdürlükleri alımı yapılacak. Şirketin beyaz yaka pozisyonlarına alım yapma girişimleri öne çıkacak.

-LC Waikiki: 2019 yılında emin adımlarla dünya genelinde büyümesini sürdürecek olan şirket, stratejik ve kilit pozisyonlardaki mağazaları için satış danışmanı, kasa ve depo personeli, store personel ihtiyacını karşılayacak girişimlerde bulunacak. Toplam istihdam planı ise 3 bin düzeyinde.

-A101: 2019 yılında açmayı planladığı 400 yeni mağazada çalışacak olan personelle ilgili planlama doğrultusunda iki bin kişinin istihdamı söz konusu.

-Doğa Koleji: Son yıllarda en hızlı büyüyen eğitim kurumlarından birisi olan Doğa Kolejlerinde yeni kampüsler ve boşalan kadrolar için alım yapılacak. Kampüslerin ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen alımları öne çıkacak. Toplam istihdam planı ise bin 350 kişi.

-Defacto: Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarında istikrarlı bir şekilde büyüyen şirketin bu doğrultuda yeni insan kaynağına duyduğu ihtiyacın artması nedeniyle alım yapılacak. E-ticaret uzmanı, ürün yönetimi ve pazarlama alanlarında toplam bin 300 kişi istihdam edilecek.

-Pegasus Hava Yolları: Filo büyümesi ve pazar ihtiyaçlarının artışına paralel olarak kokpit, kabin ve yer operasyonları için işe alım gerçekleştirilecek. Sayının bini bulması bekleniyor.

-Kuveyt Türk: Büyüme ile birlikte artan işgücü ihtiyacını karşılamak üzere istihdam artışı olacak. Şubeler, genel müdürlük ve bilgi teknolojileri grubu için farklı pozisyonlarda alım yapılacak.

-Aydınlı Grup: Ocak 2017’den bugüne TMSF kayyımlığında yönetilen Aydınlı Grup, 2018 yılını 2 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Halihazırda Türkiye dahil 43 farklı ülkede 618 mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren grubun hedefi, 2023 yılına kadar 930 mağazaya erişerek, 5 milyar liralık ciroya ulaşmak. 2019’da açılacak yeni 40 mağaza için personel alımı da yapılacak. Bu sayının 550’yi bulması bekleniyor.

-Oyak Renault: Yeni projeler ve çalışma alanları doğrultusunda yeni ekiplerin yanı sıra ayrılan çalışanların yerine de işe alım yapılması bekleniyor. Planlanan istihdam ise 500-600 arasında.