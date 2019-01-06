Şirketler e-Fatura için sıraya girdi

Kurumlara yazılım hizmeti veren Uyumsoft’un Genel Müdürü Hüseyin Şahin, e-Fatura’dan e-Arşiv, e-İrsaliye gibi uygulamalara kadar pek çok konuda editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını cevapladı.

Ticaret hızlanıyor

-Kimler e-Fatura kullanıyor?

E-Fatura uygulamasının aktif olarak hayatımıza girmesinin ardından ticaret hayatı çok ciddi şekilde hızlandı. Bugün Türkiye’de 10 milyonun üzerinde cirosu bulunan firmalar e-Fatura’yı kullanmak zorundalar. Ama gönüllü olarak uygulamaya geçen firma sayısı da devamlı artıyor. Son 1 yılda 20 bini aşkın firma e-Fatura’ya dahil oldu. Bunun en az yüzde 50’si gönüllü olarak sisteme eklemlendi.

-Şu anda kaç firmamız e-Fatura kesiyor?

Şu anda 82 bin firmamız e-Fatura kesiyor. Ancak bu rakamın 1 Ocak 2019 itibariyle 95 bini bulması bekleniyor. Taleplere yetişemiyoruz. Bu alanda biz dahil 85 entegratör firma faaliyet yürütüyor. Hem bize hem de onlara gelen yoğun talepler 95 bin rakamının rahatlıkla yakalanacağını ortaya koyuyor.

-Peki, kaç e-Fatura dolaşımda?

Bugüne dek 22 milyar 400 milyon e-Fatura ve e-Arşiv düzenlendi. Bunun ekonomiye katkısı 10 milyar liraya ulaştı. Devasa bir rakam. Uygulamanın tasarruf boyutunu da unutmamalıyız. 22 milyar 400 milyonluk evrak kim bilir kaç ormana denk geliyor. Hatırlayın, klasik faturanın kâğıdı, baskısı, toneri, printerı, kargosu önemli bir maliyetti. Çok şükür, şu anda bunların her birinden tasarruf ediliyor.

-Sistem sayesinde ticaret de kolaylaşıyor olmalı.

Elbette. Görüştüğümüz tedarikçiler veya alt yükleniciler “Biz ana üreticilere veya şirketlere e-Fatura gönderdiğimizde ödemeleri daha hızlı ve kolay tahsil ediyoruz” diyorlar. Bu, sözler bizi mutlu ediyor. Tabii faturanın ödemeyi yapacak şirketin eline dakikalar veya saniyeler içerisinde geçmesi de çok olumlu, iyi bir haber. Zira kimse “Fatura gelmedi” ya da “Makbuz geç geldi” iddiasında bulunamıyor.

Talep Yoğun

-Faydalı görünen e-Fatura uygulaması çok şirketin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Çekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bir tebliğ taslağı var. Taslakta 5 milyon lira üzerinde cirosu bulunan firmaların e-Fatura kapsamına alınması öngörülüyor. Bu taslak yürürlüğe girdiğinde 80-90 bin firmaya ilave olarak bir 90 bine yakın firma daha sisteme dahil olacak. 1 Temmuz 2019’da taslağın yürürlük bulmasıyla firmalar uygulamadan yararlanmak için sıraya girecek. Uygulamanın faydaları sayısız. Hatırlayın, geçmiş dönemde kesilen kâğıt faturaların her firma tarafından kendi sistemlerine işlenmesinin maliyetleri söz konusuydu. Örneğin bir market binlerce kalem mal satın alıyordu. Bu faturalar kâğıt ortamında markete geliyordu. Haliyle kâğıt ortamında gelen faturaları muhasebe sistemine girmek için onlarca operatör istihdam ediliyordu. Şükür ki bu tip sorunlar tarih oluyor. Şu anda gelen veri otomatikman sisteme alınıyor ve işleniyor.

-Peki e-Arşiv ve e-İrsaliye’de durum ne olacak?

2019’da dijital dönüşüm pazarı büyüyecek. Doğal olarak firmaların e-Arşiv ve e-İrsaliye talebi artacak. Bu yeni dönem çok önemli gelişmelere gebe, dijital belge hacminin 7-8 kat arttığına tanık olabiliriz.

Avrupa’dan daha iyi yerdeyiz

-E-Fatura’da Avrupa’ya göre ne durumdayız?

Bu e-Fatura konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) pek çok ülkesinden daha iyi bir yerdeyiz. Örneğin İngiltere, İtalya, Bulgaristan gibi ülkeler bizden gerideler. Biz şu anda Avrupa’da e-fatura işlemleri yapıyoruz. Yerli firmalarımız Avrupa ülkelerinde e-Fatura operatörlüğü yapıyor. Bir nevi ülkemiz, firmalarımız tarafından know how ihraç ediliyor. Bu da şüphesiz GİB’in en büyük başarılarından birisidir.

-Hükümetten beklentileriniz nedir?

Bize göre her şirket zorunlu olarak e-Fatura’ya geçmeli. Çünkü uygulama ciddi bir maliyet avantajı getiriyor. Tabii GİB ilk etapta 5 milyon lira cirolu firmaları sisteme hızla devreye almalı ardından 3 milyon lira, 2 milyon lira cirolu firmaları kademe kademe bünyeye almalı.

-5 milyon cirolu firmaların e-Fatura’ya geçişiyle ne kadarlık bir tasarruf söz konusu olur?

5 milyon lira düzenlemesi ile 100 milyarlık evraktan tasarruf edeceğimize ihtimal veriyoruz. Bu rakam ülkemiz ekonomisi için oldukça önemli.