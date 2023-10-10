Şirketinizin itibarını böyle koruyun!

Tanınmış markalar sıkça siber suçlular tarafından istismarın hedefi haline gelebiliyor. Bunlar kalitesi şüpheli mal ve hizmetleri tanıtmak için ünlü bir markanın adının arkasına saklanabiliyor veya markanın müşterilerinin, iş ortaklarının veya çalışanlarının peşine düşebilirler. Marka temsilcileri, bilgi güvenliği departmanı da dahil olmak üzere genellikle kötü niyetli marka klonlarının varlığından söz konusu eylemler müşteri desteğine gönderilen e-posta mesajlarına veya sosyal ağlarda skandala yol açana kadar haberdar olmuyor. Bu tür olaylar markanın itibarını olumsuz etkiliyor.

Mağazalardaki sahte uygulamalar

Günümüzde neredeyse her işletmenin, müşterilerinin çevrimiçi hizmetlere kolay erişimi için kendi uygulaması mevcut. Hatta bazılarının birden fazla uygulaması bulunur. Kullanıcılar çevrimiçi bir mağazada bir uygulama aradığında birden fazla sonuçla karşılaşıyor. Çoğu kullanıcı en popüler seçeneği indirecek olsa da (ki bu genellikle gerçek olandır), bazılarının dolandırıcıların tuzağına düşmesi ve sahte uygulamaları yüklemesi olasılıklar dahilinde oluyor.

Sahte sosyal medya hesapları

Belirli bir markaya aitmiş gibi görünen sosyal medya hesapları, siber suçlular tarafından farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Bunlar genellikle yanlış bilgi yaymak için kullanılıyor. Bunlar arasında sözde belirli bir kurumsal markaya bağlı yasallığı şaibeli hizmetler (çevrimiçi kumarhaneler gibi) veya düpedüz dolandırıcılık faaliyetleri (her türlü ödül, bilet veya bitcoin için eşantiyonlar) yer alabiliyor.

Nasıl korursunuz?

Kaspersky açıklamasına göre; Söz konusu vakaların büyük çoğunluğunda, bir web sitesinin, uygulamanın veya sosyal medya hesabının taklit edilmesini içeren yasadışı planlar başkalarını (bireyleri veya işletme kullanıcılarını) hedef alıyor. Ancak bundan asıl zarar gören, kötü niyetli bir biçimde taklit edilen markanın itibarı. Bu nedenle, bu tür marka taklitleri hızlıca tespit edilmesi ve önemli bir zarara yol açmadan önce ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor.