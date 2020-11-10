Şirket ortağı Bağ-Kur sigortalısı olur mu?

Soru: Ben 12 yıldır SSK’lı olarak çalıştığım limitet şirketten hisse aldım ve şirkete ortak oldum. Ortak olduğum bu şirketten SSK sigortamı devam ettirmem mümkün mü? Mehmet Y. ¥

Cevap: 1 Ekim 2008 tarihinden önce bir limitet şirketin SSK’lı çalışan işçisi daha sonra bu şirketten hisse alırsa SSK sigortası kesinti olmadığı sürece geçerli olurdu. Ancak 5510 sayılı Kanunla şirket ortakları Bağ-Kur sigortalısı sayılmıştır. Kanunda böyle bir istisnaya yer verilmediği gibi şirket ortaklarının, ortak oldukları limitet şirkette çalışsalar bile SSK sigortalısı olamayacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle işyeri tarafından şu an için SSK sigortalısı bildirilseniz bile bu geçerli sayılmaz, ödenen SSK primleri daha sonra Bağ-Kur prim borcuna aktarılır. Özetle hisse aldığınız gün itibariyle Bağ-Kur sigortalısı olacaksınız. Ancak ortaklık ilişkinizin olmadığı bir şirkette SSK’lı çalışmanız halinde Bağ-Kur sigortanız askıya alınacak ve SSK sigortanız geçerli olacak.