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Sirkenin marifetleri saymakla bitmiyor!

Sirkenin kullanım alanlarını sizler için araştırıp derledik...

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:27
Sirkenin marifetleri saymakla bitmiyor!

* 2 bardak sirkeyi 1 litre suya karıştırdığınızda pencere camları ve mutfak yüzeyleri için harikadır. Camları gazete kâğıdı kullanarak temizleyin! Pırıl pırıl olacak ve hatta kolay kolay leke tutmayacaktır.

* Sirkeli suda ıslattığınız sentetik bir kumaşla (banyo lifi, ya da tül vs.) halı yüzeylerini mükemmel bir şekilde temizlemiş ve parlatmış olursunuz. Halıda sürünen bebeklerinizin hassas cildini de halı şampuanlarında bulunan zararlı kimyasallardan uzak tutmuş olursunuz. Kaldı ki bebeklerinizin ağzı halıya deyse bile zararı dokunmayacaktır.

* Sirke aynı zamanda leke sökücüdür. Halı, mobilya, koltuk gibi eşyalarınızda ve aynı zamanda çamaşırlarınızda leke oluşmuşsa; lekelerin üzerine sirkeli su dökün! Biraz bekleyip iyice durulayın. Lekelerin çıktığını göreceksiniz.

* Sirke kötü kokuları da yok eder. Buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların iç yüzeylerini sirkeli su ile temizleyip havalandırırsanız koku moku kalmayacaktır. Aynı zamanda kirleri de söküp atacaktır.

* Kirli fırın ve ocaklarınızı sirkeli suyla ıslatıp bekleyin. 10–15 dakika sonra fırça yardımıyla temizleyin ve durulayın!

* Çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölümüne yarım çay bardağı sirke ilave edin. Çamaşırlarınız yumuşacık olacaktır. Hem de hiçbir zararlı kimyasal madde kullanmadan!

* Mutfak tahtanızı da sirkeli su ile temizleyin!

* Bulaşıklarınızda su ve deterjan lekesi mi var? Parlatıcı gözüne 1 çay bardağı sirke koyup öyle deneyin. Parlatıcı onun yanında apışıp kalır!

* Banyo fayanslarınızda leke ya da sabun izi varsa; sirke bunların hakkından gelecektir. 2 bardak sirkeyi 5 dakika kaynatıp banyonuzu bununla ıslatıp yarım saat bekleyin. Şimdi durulayın. Bakalım leke meke kalacak mı?

* Banyo terlikleriniz, ister sünger, ister, plastik ister tahta olsun sirke bunlar için ideal temizleyici ve bakteri önleyicidir. Sirkeyi kaynatıp terlikleri 5 dakika içinde bekletin.

* Odanız kötü mü kokuyor. İşte çaresi! Bir kâseye sirke koyun ve odada bekletin. Birkaç gün sonra odada sigara dâhil hiçbir koku kalmayacaktır. Boşuna oda spreylerine para verip lavanta, çilek kokacak diye ciğerlerinizi zehirlemeyin.

* Televizyon, telefon, bilgisayar gibi cihazlarınızı sirkeli su ile nemlendirilmiş bezle silin. Kumanda, ahize, klavye ve mause üzerindeki el lekesini sirkenin nemi dahi çıkaracaktır.

İsterseniz sirkeye para da vermez elma kabuklarını atmayıp evde mükemmel elma sirkesi yaparsınız. Hem sofrada hem de temizlikte kullanırsınız..

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:27
  1. sirke
  2. sirkenin kullanım alanları

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