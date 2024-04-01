Sirken otu: En çok aranan bu ot listenin başına geçti! Yüksek miktarda A, B, C ve B6 vitaminleri var

Sirken Otunun Faydaları Nelerdir?

-İçerisinde A, B, C ve B6 vitaminleri bol derece bulunmaktadır.

-Ayrıca içerisinde bolca demir, kalsiyum, sodyum, fosfor, karbonhidrat ve birçok yağlar bulundurmaktadır.

-Sirken otunun bağırsakları yumuşatıcı özelliği de bulunur.

-Özellikle bağırsaklarda bulunan zararlı parazitlerin düşmesine ve bağırsakların temizlenmesinde yardımcı olmaktadır.

-Romatizma hastalığında da tedavici özelliği de bulunmaktadır.

-Sirken otunun diğer bir özelliği ise kanı temizliyor olmasıdır.

-Diş ağrısına karşı ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır.

-Cilt problemlerine de oldukça iyidir. Özellikle çil ve güneş lekelerine iyi geldiği bilinmektedir.

-Vücutta oluşan iltihaplarının giderilmesinde de yardımcı olmaktadır. Düzenli kullanımda iltihabın kuruduğu ve yok olduğu gözlenmektedir.

-İyi bir idrar söktürücü olduğu da bilinmektedir.

-Emziren anneler sirken otunu tükettiği zaman bol derece de süt artışı görülmektedir.

-Ayrıca vücutta oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır.

-Sindirim sistemini sağlıklı bir şekilde çalışmasını da sağlamaktadır.

-Yapılan araştırmalara göre mide problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir.

-Özellikle bağırsaklar için çok faydalı olan bu ot bağırsak hareketlerini de düzenlemektedir. Ayrıca kabızlık sorununa da iyi gelmektedir.

Sirken Otunun Kullanımı Nasıldır?

Ispanağın yapıldığı her tarifte uygulanabilir.

Özellikle çoğu yerde sirkenin çöreği ve böreği yapılmaktadır.

Sirkenin bulgurla pişirilmiş yemeği bulunmaktadır.

Salata ve meze olarak da kullanılmaktadır.

Cilt için, haşlayın ve püre haline getirin daha sonra yüzünüze maske halinde uygulayın. İçerisine limon, yoğurt ve zeytinyağı gibi şeylerde ekleyebilirsiniz. 30 dakika bekleyin ve durulayın.

Herhangi bir zararı yoktur fakat yine de kronik hastalar doktora sormadan kullanmasınlar.

Her gün fazla tüketilmesi de iyi olmaz.

Sadece böbrek rahatsızlığı olan kişiler için önerilmemektedir.