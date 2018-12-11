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Sirkede, sütte ve hurmada bereket

Allah’ın Resulü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sofraya oturduklarında mealen şöyle dua buyururlardı:

11 Aralık 2018 Salı 15:07
Sirkede, sütte ve hurmada bereket

“Allah’ın ismiyle başlarım! Ey Allah’ım! Bu nimeti şükrü yapılmış ve cennet nimetinin verilmesine vesile yapacağın bir nimet kıl.”

Sofrada çoğu zaman, dizlerinin üzerine otururdu. Sağ ayağını diker, sol ayağının üzerine otururdu. Yine mealen “Ben sadece bir kulum! Kulun yediği gibi yer, kulun oturduğu gibi otururum” derdi.

Çok sıcak yemeği makbul görmezdi. “Çok sıcak yemekte bereket yoktur. Allah Teâlâ bize ateşi yedirmemiştir” buyurmuşlardı.

Hz. Peygamber (sav) elenmemiş arpa ekmeği yerdi. Hz. Peygamber bazen salatalıkları yaş hurma ile, bazen de tuzlayarak yerdi.

Hz. Peygamber’in nezdinde yaş meyvelerin en sevimlisi kavun, karpuz ve üzümdü. Kavunu bazen ekmek, bazen yaş hurmayla yerdi.

Yedikleri ekseriye su ile hurma idi.

Yemeğinin çoğu su ile hurmaydı.

Yemekler içinde onun nezdinde en makbulü et yemeğiydi. “Bu yemek duyma hassasını geliştirir. Dünya ve ahirette yemeklerin efendisi bu yemektir. Eğer ben Rabbimden her gün bana bu yemeği yedirmesini niyaz etseydim, Rabbim bana muhakkak yedirirdi” buyurmuşlardır.

Çömlekte pişirilen yemeklerden kabak yemeğini, katıklardan da sirkeyi severdi.

“Sirkede, hurmada ve sütte bereket vardır” buyurmuşlardır.

Acve hurması için bereket duası bile etmişlerdir: “Bu hurma cennettendir. Zehir ve sihir için şifadır” derlerdi.

Efendimiz hiçbir yemeği kötülemezdi.

Suyu üç yudumda içerdi.

‘Elhamdülillah’ diyerek hamdederdi.

İkramını önce sağında bulunan kimseye verirdi.

Efendimiz hazretleri hane-i saadetlerinde, azat edilmiş köleden daha utangaçtı diye tarif edilir. Sofrasına ne konulursa, kabul ederdi.

Yemekten sonra şöyle dua ederdi: ‘Hamd Allah’a mahsustur. Ey Allah’ım! Senin içindir hamd. Yedirdin ve doyurdun. İçirdin hem de doya doya içirdin. Ancak senin içindir hamd… Nimetini inkâr etmediğimiz, şükrünü terk etmediğimiz ve nimetinden müstağni olmayarak, bu ikrar ve itiraflarda bulunuyoruz. Kabul buyur.”

Yemekten sonra mübarek ellerini güzelce bir yıkar, yüzünü meshederdi.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:07
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