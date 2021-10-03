Sirkeci'de şölen sona eriyor

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" Sirkeci Garı'nda bu akşam dergi okurlarına veda edecek.

Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin anısına gerçekleştirilen etkinlikte, edebiyat, gençlik, okul dergileri ve fanzinlerin yanı sıra yurt dışında yayımlanan dergiler de okurların beğenisine sunuluyor.

Öğrenci, akademisyen ve edebiyat meraklılarının ilgi gösterdiği fuar, genç ve usta yazarların söyleşilerine de ev sahipliği yapıyor.

Fuarı ziyaret eden isimler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yazar Yusuf Kaplan, Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, şair Şakir Kurtulmuş, Abdullah İmamoğlu, Ahmet Kaan, Samet Doğan ve Enis Doko yer aldı.

Yazar Erol Erdoğan, fuar alanındaki Mahmut Balcı sahnesindeki "Ne Yapsak Bu Gençleri?" başlıklı söyleşide konuşma yaptı.

Erdoğan, Asım Gültekin'in 45 yaşında vefat ettiğini belirterek, "İnsan ömrünün 80-90 yıla doğru tırmandığı bir ortamda 'Çok az yaşadı, çok erken göçtü' gibi cümleler kuruyoruz. Onun arkadaşları olarak bizle, belki ailesi ve çocukları da bu cümleyi çok kuruyor, onu sevenler bu cümleyi sürekli tekrar ediyor olabilirler. Ama işin bir de bir başka yönü var, '45 sene yaşayan Asım Gültekin aslında kaç yıl yaşadı?' sorusu bence önemli. Asım Gültekin'in o kadar yoğun, coşkulu, bereketli, hareketli bir hayatı var ki, bir başkasını belki 80-90 yılda yapacağı işleri 45 yılda yaptı. Yani Asım'ın görünür yaşı 45 olsa da onun faaliyet yaşı belki 80-90 denilebilir." diye konuştu.