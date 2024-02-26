Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde: 15 gün ücretsiz
Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattını açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hat 15 gün boyunca ücretsiz olacak hizmet verecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan hatla ilgili İstanbullulara bir müjdeyi de paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hat 15 gün boyunca ücretsiz olacak hizmet verecek" dedi.
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