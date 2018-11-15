

Kozmetik ürünlerde, bakım kremlerinde ve daha pek çok üründe toksin kimyasallar kullanıldığı için artık insanlar daha doğal çözümler arıyor. En sık karşılaşılan cilt sorunlarından biri olan ayak mantarı tedavisi de bunlardan biri.

"Peki sirke ayak mantarına iyi gelir mi?"

- Cevabımız evet.

Sirke düzenli olarak kullanıldığında önce mantarın sebep olduğu kaşıntıyı alır ve zamanla etkilediği bölgeyi azaltır.



Bununla da kalmaz; tırnaklarınızı etin içine gömülmeye zorlayan bakterilerden temizler. Tırnaklarınız bir dönem sonra bu illetten kurtulur ve normal haline dönmeye başlar.



Düşünsenize bu az şey midir!

Peki, ayak mantarı tedavisinde sirke nasıl kullanılır?



Bunun cevabı ise oldukça basit. Önce ayaklarınızı, tercihen zeytinyağlı sabunla iyice yıkayın ve duruladıktan sonra havluyla kurulayın.

Daha sonra ayaklarınızın sığabileceği kadar büyüklükte bir leğene 1 litre su yarım litre elma sirkesi dökün. Eğer sirkenin faydasını tam olarak göstermesini istiyorsanız biraz daha pahalı olan ancak tüm yararlı bileşenleri içinde barındıran organik sirke almanızı tavsiye edebiliriz. Fakat pahalı şeylere yönelmeyin. Sıradan elma sirkesi uzun vadede size büyük hizmet verecektir.

Hazırladığınız sirkeli suya ayaklarınızı sokun ve en az 20 dakika suda bekletin.

Ayaklarınızı çıkardıktan sonra temiz bir havluyla kurulayın.



Bunu 1 ay boyunca haftada 3 gün tekrarlarsanız ayak mantarının çok azaldığını ya da tamamen ortadan kalktığını göreceksiniz.



Ayak mantarı için birkaç tavsiye daha; pamuklu çorap kullanın, ev içinde dahi olsa çıplak ayak dolaşmayın, ayaklarınızı her gün ılık suyla yıkayın, anti bakteriyel sabun kullanın.

Eğer yukarıdaki sirkeli su tavsiyemizi üşenmeden hergün yaparsanız, siz kârlı çıkarsınız..